Carlos Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Rodriguez 3 Ocak 1997 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Rodríguez Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanage yapmaktadır. Carlos Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Rodriguez'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CharlyRdz

http://www.instagram.com/charlyrdz97/

Carlos Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Carlos Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Monterrey U17

1 Temmuz 2015 yılında Monterrey U20

1 Eylül 2017 yılında CD Toledo

30 Haziran 2018 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2018 yılında Monterrey

6 Ocak 2022 yılında CD Cruz Azul

Carlos Rodriguez kimdir

Carlos Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Rodriguez şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Rodriguez nereli

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