Ramiro Carrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Carrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Carrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Carrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Carrera 24 Ekim 1993 tarihinde Tolosa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Ramiro Ángel Carrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Carrera Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports Argentina yapmaktadır. Ramiro Carrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Carrera'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Carrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Carrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramiro Carrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Carrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal Sarandí

5 Temmuz 2016 yılında Gimnasia

30 Haziran 2017 yılında Arsenal Sarandí

12 Ocak 2018 yılında Unión Española

23 Ocak 2019 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2020 yılında Unión Española

1 Ekim 2020 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2023 yılında CD Cruz Azul

Ramiro Carrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Carrera şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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