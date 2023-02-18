Carlos Rotondi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rotondi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Rotondi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Rotondi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Rotondi 12 Mart 1997 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Rodolfo Rotondi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Rotondi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Rotondi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Rotondi'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Carlos Rotondi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodorotondi/

Carlos Rotondi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Rotondi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Rotondi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Rotondi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Newell's II

1 Temmuz 2018 yılında Newell's

6 Şubat 2019 yılında San Luis

31 Aralık 2019 yılında Newell's

17 Ocak 2020 yılında Wanderers

14 Şubat 2021 yılında Newell's

3 Mart 2021 yılında Defensa

4 Temmuz 2022 yılında CD Cruz Azul

Carlos Rotondi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Rotondi şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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