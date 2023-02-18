Sebastian Jurado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jurado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Jurado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Jurado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Jurado 28 Eylül 1997 tarihinde Veracruz şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Jurado Roca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Jurado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Sebastian Jurado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Jurado'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Jurado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/seba_jurado

http://www.instagram.com/sebastianj_97/

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Sebastian Jurado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Jurado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Jurado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Jurado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2020 yılında CD Cruz Azul

Sebastian Jurado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Jurado şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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