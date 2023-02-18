Jesus Corona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Corona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesus Corona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesus Corona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jesus Corona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Corona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Corona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Corona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Corona 26 Ocak 1981 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José de Jesús Corona Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Corona Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jesus Corona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Jesus Corona'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Corona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/jesuscorona01

http://www.instagram.com/jjesuscorona01/

Jesus Coronaboyu ve yaşı kaç

Jesus Corona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Corona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesus Corona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Corona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Atlas

1 Temmuz 2004 yılında UAG Tecos

1 Haziran 2005 yılında Chivas

30 Haziran 2005 yılında UAG Tecos

1 Temmuz 2009 yılında CD Cruz Azul

Jesus Corona kimdir

Jesus Corona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Corona şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Corona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 17 numaralı formasıyla 28 Nisan 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesus Corona nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Erik Lira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Lira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Lira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Lira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Starcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Starcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Starcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Starcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!