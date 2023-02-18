Jesus Corona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Corona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Corona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Corona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Corona 26 Ocak 1981 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José de Jesús Corona Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Corona Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jesus Corona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Jesus Corona'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Corona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/jesuscorona01

http://www.instagram.com/jjesuscorona01/

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Jesus Corona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Corona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesus Corona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Corona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Atlas

1 Temmuz 2004 yılında UAG Tecos

1 Haziran 2005 yılında Chivas

30 Haziran 2005 yılında UAG Tecos

1 Temmuz 2009 yılında CD Cruz Azul

Jesus Corona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Corona şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Corona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 17 numaralı formasıyla 28 Nisan 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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