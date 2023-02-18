Erik Lira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Lira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Lira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Lira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Lira 8 Mayıs 2000 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Erik Antonio Lira Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Lira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Erik Lira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Lira'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Erik Lira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Lira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Lira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Lira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Club Necaxa U20

1 Temmuz 2020 yılında UNAM Pumas U20

1 Ocak 2021 yılında UNAM Pumas

4 Ocak 2022 yılında CD Cruz Azul

Erik Lira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Lira şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Erik Lira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 18 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U18 takımında 16 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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