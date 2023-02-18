Ramiro Funes Mori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Funes Mori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramiro Funes Mori kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramiro Funes Mori ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramiro Funes Mori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Funes Mori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Funes Mori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Funes Mori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Funes Mori 5 Mart 1991 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ramiro José Funes Mori şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Funes Mori Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramiro Funes Mori, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ramiro Funes Mori'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramiro Funes Mori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/funesmoriofi25

http://www.instagram.com/funesmoriofi/

Ramiro Funes Moriboyu ve yaşı kaç

Ramiro Funes Mori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Funes Mori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ramiro Funes Mori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Funes Mori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında River Plate

1 Eylül 2015 yılında Everton

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal

22 Temmuz 2021 yılında Al-Nassr FC

4 Ağu 2022 yılında CD Cruz Azul

Ramiro Funes Mori kimdir

Ramiro Funes Mori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Funes Mori şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Dallas (2008)

Ramiro Funes Mori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 13 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Ramiro Funes Mori nereli

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