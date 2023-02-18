Rodrigo Huescas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Huescas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Huescas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Huescas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Huescas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Huescas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Huescas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Huescas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Huescas 18 Eylül 2003 tarihinde Naucalpan de Juárez şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Jhossel Huescas Hurtado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Huescas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AmEro Sports yapmaktadır. Rodrigo Huescas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Huescas'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Huescasboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Huescas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Huescas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Huescas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Huescas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Cruz Azul U20

1 Temmuz 2022 yılında CD Cruz Azul

Rodrigo Huescas kimdir

Rodrigo Huescas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Huescas şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Huescas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U16 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Rodrigo Huescas nereli

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