Jaiber Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaiber Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaiber Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaiber Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaiber Jimenez 7 Ocak 1995 tarihinde Oaxaca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jaiber Jiménez Ramírez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaiber Jimenez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaiber Jimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jaiber Jimenez'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaiber Jimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaiber_j_r3/

Jaiber Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaiber Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jaiber Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaiber Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cruz Azul II

1 Ocak 2017 yılında CD Cruz Azul Hidalgo

1 Temmuz 2019 yılında CD Cruz Azul

Jaiber Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaiber Jimenez şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.