Jordan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Silva 30 Temmuz 1994 tarihinde Matehuala şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Jesús Silva Díaz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Jordan Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Silva'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordan Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jordan Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Toluca

1 Temmuz 2017 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2019 yılında Club Tijuana

12 Ocak 2021 yılında América

30 Haziran 2021 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2021 yılında América

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2022 yılında América

1 Ocak 2023 yılında CD Cruz Azul

Jordan Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Silva şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Jordan Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.