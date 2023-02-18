Juan Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Escobar 11 Temmuz 1995 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Marcelo Escobar Chena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Escobar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Escobar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Escobar'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Escobar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanescobar05/

Juan Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2018 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2019 yılında CD Cruz Azul

Juan Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Escobar şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Escobar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Colegiales (2008-2014)

Paraguay takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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