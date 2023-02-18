Rafael Baca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Baca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Baca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Baca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Baca 11 Eylül 1989 tarihinde Tuxpan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Baca Miranda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Baca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Baca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Rafael Baca'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Baca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RafaBacaJr

http://www.instagram.com/rafabacajr/

Rafael Baca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Baca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rafael Baca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Baca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında San Jose

1 Ocak 2014 yılında CD Cruz Azul

Rafael Baca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Baca şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.