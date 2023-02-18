Uriel Antuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uriel Antuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uriel Antuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uriel Antuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uriel Antuna 21 Ağu 1997 tarihinde Gómez Palacio şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Uriel Antuna Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uriel Antuna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Uriel Antuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Uriel Antuna'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Uriel Antuna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AntunaUriel

http://www.instagram.com/urielantuna90/

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Uriel Antuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uriel Antuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Uriel Antuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uriel Antuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Santos U20

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

2 Temmuz 2017 yılında FC Groningen

31 Aralık 2018 yılında Man City U23

29 Ocak 2019 yılında Los Angeles

31 Aralık 2019 yılında Man City U23

1 Ocak 2020 yılında Chivas

4 Ocak 2022 yılında CD Cruz Azul

Uriel Antuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uriel Antuna şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Uriel Antuna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 21 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 10 gol atmıştır.

Meksika U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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