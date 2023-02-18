Christian Tabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Tabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Tabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Tabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Tabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Tabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Tabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Tabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Tabo 23 Kasım 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Christian Alejandro Tabó Hornos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Tabo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FARIÑA yapmaktadır. Christian Tabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Tabo'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Tabo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tabochristian11/

Christian Taboboyu ve yaşı kaç

Christian Tabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Tabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Tabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Tabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Racing Club

29 Ocak 2015 yılında Nacional

30 Haziran 2015 yılında Racing Club

1 Temmuz 2015 yılında Atlas

19 Ocak 2016 yılında Nacional

30 Haziran 2016 yılında Atlas

1 Ocak 2018 yılında Puebla FC

30 Haziran 2018 yılında Atlas

1 Temmuz 2018 yılında Puebla FC

1 Ocak 2022 yılında CD Cruz Azul

Christian Tabo kimdir

Christian Tabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Tabo şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club de Montevideo

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Christian Tabo nereli

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