Alexis Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Gutierrez 26 Şubat 2000 tarihinde León de los Aldama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Hazael Gutiérrez Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Gutierrez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Alexis Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alexis Gutierrez'nin CD Cruz Azul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexisguty20/

Alexis Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Guadalajara U20

1 Ocak 2019 yılında CD Cruz Azul

27 Ocak 2022 yılında Tapatío

31 Aralık 2022 yılında CD Cruz Azul

Alexis Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Gutierrez şuan CD Cruz Azul takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Alexis Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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