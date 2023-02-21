İrakli Kvekveskiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Kvekveskiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Kvekveskiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İrakli Kvekveskiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İrakli Kvekveskiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Kvekveskiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Kvekveskiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Kvekveskiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Kvekveskiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Kvekveskiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Kvekveskiri 12 Mart 1990 tarihinde Ochamchire, Georgian SSR şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Квеквескири Ираклий Анатольевич/ირაკლი კვეკვესკირი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Kvekveskiri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. İrakli Kvekveskiri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Kvekveskiri'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İrakli Kvekveskiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Kvekveskiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İrakli Kvekveskiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Kvekveskiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Kuban II

1 Ocak 2010 yılında Pécsi MFC

1 Temmuz 2011 yılında SZTK

31 Aralık 2011 yılında Pécsi MFC

30 Ağustos 2012 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2013 yılında SZTK

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında MIKA Aschtarak

1 Ocak 2016 yılında Guria

1 Temmuz 2016 yılında Alashkert

1 Temmuz 2017 yılında Ararat Moskau

1 Temmuz 2018 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

İrakli Kvekveskiri kimdir

İrakli Kvekveskiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Kvekveskiri şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SDYuShOR Dinamo Moskau (-2008)

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İrakli Kvekveskiri nereli

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