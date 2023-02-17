Jakob Bonde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Bonde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Bonde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Bonde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Bonde 29 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Bonde Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Bonde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Jakob Bonde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 31 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Jakob Bonde'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Bonde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Bonde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Bonde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Bonde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nyköbing FC

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Nyköbing FC

31 Ağu 2018 yılında Viborg FF

Jakob Bonde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Bonde şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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