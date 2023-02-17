Zan Zaletel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Zaletel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Zaletel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Zaletel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Zaletel 16 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Zaletel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Zaletel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSC GROUP yapmaktadır. Zan Zaletel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zan Zaletel'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zan Zaletel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Zaletel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zan Zaletel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Zaletel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Celje

11 Temmuz 2022 yılında Viborg FF

Zan Zaletel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Zaletel şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Zan Zaletel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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