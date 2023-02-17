Jan Zamburek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Zamburek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Zamburek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Zamburek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Zamburek 13 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Žambůrek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Zamburek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Zamburek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Zamburek'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Zamburek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Zamburek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Zamburek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Zamburek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında Brentford B

30 Ağu 2019 yılında Brentford

5 Ekim 2020 yılında Shrewsbury

11 Ocak 2021 yılında Brentford

12 Ocak 2022 yılında Viborg FF

Jan Zamburek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Zamburek şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Zamburek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bohemians Praha 1905 (2007 - 2015), SK Slavia Praha (2015 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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