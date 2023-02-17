Mikkel Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Andersen 17 Aralık 1988 tarihinde Herlev şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Andersen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME PERFORMER MANAGEMENT yapmaktadır. Mikkel Andersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mikkel Andersen'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Akademisk U19

1 Ocak 2006 yılında Akademisk BK

26 Ocak 2007 yılında Reading

26 Şubat 2008 yılında Torquay

26 Mart 2008 yılında Reading

15 Nisan 2008 yılında Rush. & Diamon.

23 Nisan 2008 yılında Reading

9 Aralık 2008 yılında Brentford

16 Aralık 2008 yılında Reading

6 Mart 2009 yılında Brighton

6 Nisan 2009 yılında Reading

1 Eylül 2009 yılında Bristol Rovers

1 Haziran 2010 yılında Reading

2 Ağu 2010 yılında Bristol Rovers

5 Ocak 2011 yılında Reading

16 Ağu 2012 yılında FC Portsmouth

21 Kasım 2012 yılında Reading

1 Temmuz 2013 yılında Randers

30 Haziran 2014 yılında Reading

1 Temmuz 2015 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK

16 Ağu 2018 yılında Midtjylland

1 Ağu 2021 yılında Brann

31 Ağu 2021 yılında Viborg FF

Mikkel Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Andersen şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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