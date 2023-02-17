Sofus Berger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofus Berger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sofus Berger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sofus Berger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sofus Berger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofus Berger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofus Berger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofus Berger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofus Berger 2 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sofus Berger Brix şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofus Berger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Sofus Berger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 14 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sofus Berger'nin Viborg FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sofus Bergerboyu ve yaşı kaç

Sofus Berger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofus Berger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sofus Berger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofus Berger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Viborg FF U19

14 Ağu 2020 yılında Viborg FF

Sofus Berger kimdir

Sofus Berger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofus Berger şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Overlund GF, Eastside Viborg

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Sofus Berger nereli

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