Jeppe Gronning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Gronning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Gronning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Gronning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Gronning 24 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jeppe Nørregaard Grønning şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Gronning Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeppe Gronning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Jeppe Gronning'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Gronning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Gronning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeppe Gronning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Gronning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Fyn

1 Temmuz 2012 yılında Viborg FF

31 Ocak 2014 yılında Hobro IK

30 Haziran 2014 yılında Viborg FF

Jeppe Gronning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Gronning şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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