Mads Sondergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Sondergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Sondergaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Sondergaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Sondergaard 26 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Søndergaard Clausen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Sondergaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Mads Sondergaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 14 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Mads Sondergaard'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mads Sondergaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Sondergaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Sondergaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Sondergaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Viborg FF U19

14 Ağu 2020 yılında Viborg FF

Mads Sondergaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Sondergaard şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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