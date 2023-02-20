Jonas Torrissen Therkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Torrissen Therkelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Torrissen Therkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Torrissen Therkelsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonas Torrissen Therkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Torrissen Therkelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Torrissen Therkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Torrissen Therkelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Torrissen Therkelsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Torrissen Therkelsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Torrissen Therkelsen 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Torrissen Therkelsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Jonas Torrissen Therkelsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Torrissen Therkelsen'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonas Torrissen Therkelsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Torrissen Therkelsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonas Torrissen Therkelsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Torrissen Therkelsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Godset II

7 Ekim 2022 yılında Strømsgodset

Jonas Torrissen Therkelsen kimdir

Jonas Torrissen Therkelsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Torrissen Therkelsen şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fornebu FK (-2017), Stabæk Fotball (2018), Strømsgodset IF (2019-2021)

Jonas Torrissen Therkelsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonas Torrissen Therkelsen nereli

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