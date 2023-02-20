Jorgen Kili Fjeldskar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgen Kili Fjeldskar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgen Kili Fjeldskar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgen Kili Fjeldskar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgen Kili Fjeldskar 28 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jørgen Kili Fjeldskår şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgen Kili Fjeldskar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Jorgen Kili Fjeldskar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Jorgen Kili Fjeldskar'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorgen Kili Fjeldskar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorgen Kili Fjeldskar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorgen Kili Fjeldskar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgen Kili Fjeldskar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2021 yılında Sandefjord

Jorgen Kili Fjeldskar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgen Kili Fjeldskar şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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