Joris Chougrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joris Chougrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joris Chougrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joris Chougrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joris Chougrani 30 Mart 1991 tarihinde Cassagnes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joris Chougrani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joris Chougrani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Joris Chougrani'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joris Chougrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joris Chougrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joris Chougrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joris Chougrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rodez AF

Joris Chougrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joris Chougrani şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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