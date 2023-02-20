Juan Pablo Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Montoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Montoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Montoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Montoya 15 Ekim 1998 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Montoya Isaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Montoya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leones FC futbol takımında oynamaktadır. Leones FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Montoya'nin Leones FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Montoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Montoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Montoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Montoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Leones FC

Juan Pablo Montoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Montoya şuan Leones FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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