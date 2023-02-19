Kevin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Garces ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Garces 5 Şubat 2002 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kévin José Angulo Garcés şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Garces Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Garces, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Garces'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Garcesboyu ve yaşı kaç

Kevin Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ekim 2020 yılında HNK Sibenik U19

15 Şubat 2021 yılında CD América U20

1 Mart 2021 yılında Cortuluá

1 Ocak 2022 yılında CD América U20

1 Ocak 2023 yılında CD América

Kevin Garces kimdir

Kevin Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Garces şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

América de Cali

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Kevin Garces nereli

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