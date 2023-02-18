Ljubisa Reljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubisa Reljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljubisa Reljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljubisa Reljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljubisa Reljic 12 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ljubiša Reljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljubisa Reljic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ljubisa Reljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ljubisa Reljic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ljubisa Reljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljubisa Reljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ljubisa Reljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljubisa Reljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2018 yılında B. Banja Luka

28 Ocak 2019 yılında Tekstilac

31 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2022 yılında Tekstilac

16 Ocak 2023 yılında RFK Novi Sad

Ljubisa Reljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljubisa Reljic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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