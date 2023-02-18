Luka Serdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Serdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Serdar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Serdar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Serdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Serdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Serdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Serdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Serdar 18 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Serdar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Serdar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Serdar'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Serdarboyu ve yaşı kaç

Luka Serdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Serdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Serdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Serdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U19

1 Şubat 2022 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Luka Serdar kimdir

Luka Serdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Serdar şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Luka Serdar nereli

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