Milan Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Stanic 8 Ocak 2001 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Stanic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Stanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milan Stanic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Stanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milan Stanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Stanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2020 yılında Becej

4 Ağu 2020 yılında Mladost NS

12 Ağu 2022 yılında M. Backi Jarak

7 Şubat 2023 yılında RFK Novi Sad

Milan Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Stanic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.