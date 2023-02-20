Marcus Johansen Mehnert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Johansen Mehnert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Johansen Mehnert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Johansen Mehnert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Johansen Mehnert 28 Ekim 1997 tarihinde Asker şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Johansen Mehnert Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Marcus Johansen Mehnert, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strømsgodset IF futbol takımında oynamaktadır. Strømsgodset IF takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Johansen Mehnert'nin Strømsgodset IF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcus Johansen Mehnert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Johansen Mehnert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Johansen Mehnert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Johansen Mehnert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2016 yılında Asker

8 Ocak 2019 yılında Brann

26 Şubat 2019 yılında Nest-Sotra IL

31 Aralık 2019 yılında Brann

18 Ocak 2021 yılında Ranheim IL

10 Şubat 2023 yılında Strømsgodset

Marcus Johansen Mehnert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Johansen Mehnert şuan Strømsgodset IF takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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