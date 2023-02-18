Marko Jovovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jovovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Jovovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Jovovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Jovovic 24 Şubat 1997 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Јововић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Jovovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Jovovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Jovovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Jovovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Jovovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Jovovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Jovovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2016 yılında GSP Polet

15 Şubat 2017 yılında Šumadija 1903

1 Ocak 2018 yılında Svilajnac

10 Ağu 2018 yılında Sloga 33

14 Ağu 2019 yılında Sušica

11 Ocak 2022 yılında Jedinstvo Ub

Marko Jovovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Jovovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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