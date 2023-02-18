Uros Brankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Brankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Brankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Brankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Brankovic 13 Şubat 2003 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Бранковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Brankovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Bond Sport Management yapmaktadır. Uros Brankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Brankovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Uros Brankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Brankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Brankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Brankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

15 Eylül 2022 yılında Macva

Uros Brankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Brankovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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