Marky Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marky Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marky Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marky Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marky Delgado 16 Mayıs 1995 tarihinde Glendora, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marky Delgado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marky Delgado'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marky Delgado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/markydelgado

http://www.instagram.com/markdelgado/

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Marky Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marky Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marky Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marky Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2012 yılında Chivas USA

19 Kasım 2014 yılında Toronto

21 Ocak 2022 yılında Los Angeles

Marky Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marky Delgado şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marky Delgado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LAFC Chelsea (2009-2010), IMG Soccer Academy (2010-2011), Cosmos Academy West (2011), Chivas USA (2011-2012)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 9 numaralı formasıyla 28 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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