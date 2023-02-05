Mohamed Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Kaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Kaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Kaba 27 Ekim 2001 tarihinde Orléans şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Kaba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Mohamed Kaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Kaba'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Kaba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohamed_kaba6

Mohamed Kaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Kaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Kaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Kaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Valenciennes FC

Mohamed Kaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Kaba şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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