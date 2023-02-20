Mohammed Al Fuhaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Fuhaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Fuhaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Fuhaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Fuhaid 9 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد الفهيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Fuhaid Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Fuhaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Fuhaid'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Fuhaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Fuhaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Fuhaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Fuhaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Fuhaid şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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