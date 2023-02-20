Munther Nakhli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Munther Nakhli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Munther Nakhli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Munther Nakhli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Munther Nakhli 13 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Munther Nakhli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Munther Nakhli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Munther Nakhli'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Munther Nakhli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Munther Nakhli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Munther Nakhli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Munther Nakhli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2021 yılında Al-Fateh

Munther Nakhli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Munther Nakhli şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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