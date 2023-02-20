Nahin Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahin Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahin Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahin Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahin Morales 18 Ocak 2002 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nahin Alexander Morales Céspedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahin Morales Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nahin Morales'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahin Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahin Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahin Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahin Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CBJ Cali

Nahin Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahin Morales şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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