Nick Havermans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Havermans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Havermans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Havermans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Havermans 23 Şubat 1990 tarihinde Vosselaar şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Havermans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Havermans, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nick Havermans'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Havermans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Havermans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nick Havermans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Havermans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hoogstraten VV

1 Temmuz 2013 yılında KVV Vosselaar

1 Temmuz 2020 yılında Hoogstraten VV

Nick Havermans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Havermans şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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