Yannick Bevers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Bevers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Bevers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Bevers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Bevers 22 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Bevers Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yannick Bevers, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yannick Bevers'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannick Bevers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Bevers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yannick Bevers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Bevers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zwarte Leeuw

1 Temmuz 2017 yılında Sint-Lenaarts

1 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

1 Temmuz 2023 yılında Sint-Lenaarts

Yannick Bevers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Bevers şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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