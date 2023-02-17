Ruben Tilburgs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Tilburgs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Tilburgs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Tilburgs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Tilburgs 5 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Tilburgs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Tilburgs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ruben Tilburgs'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Tilburgs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Tilburgs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ruben Tilburgs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Tilburgs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hoogstraten VV

1 Temmuz 2016 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2019 yılında Hoogstraten VV

Ruben Tilburgs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Tilburgs şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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