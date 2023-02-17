Ruben Tilburgs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Tilburgs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Tilburgs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Tilburgs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ruben Tilburgs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Tilburgs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Tilburgs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Tilburgs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Tilburgs 5 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur.  Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Tilburgs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Tilburgs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ruben Tilburgs'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Tilburgsboyu ve yaşı kaç

Ruben Tilburgs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Tilburgs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ruben Tilburgs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Tilburgs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hoogstraten VV

1 Temmuz 2016 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2019 yılında Hoogstraten VV

Ruben Tilburgs kimdir

Ruben Tilburgs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Tilburgs şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KFC Meer, Willem II/RKC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Tilburgs nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Nikola Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Ugboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ugboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Ugboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ugboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihael Klepac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Klepac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihael Klepac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Klepac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lossl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lossl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar neler diyanet? Miraç Gecesi süte neden dua okunur?
Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar neler diyanet? Miraç Gecesi süte neden dua okunur?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları