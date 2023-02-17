Vincent Van Dyck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Van Dyck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Van Dyck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Van Dyck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Van Dyck 2 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Van Dyck Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vincent Van Dyck, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Vincent Van Dyck'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vincent Van Dyck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Van Dyck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vincent Van Dyck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Van Dyck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hoogstraten VV

Vincent Van Dyck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Van Dyck şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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