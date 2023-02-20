Othman Al Othman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othman Al Othman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Othman Al Othman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Othman Al Othman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Othman Al Othman 15 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عثمان العثمان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Othman Al Othman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Othman Al Othman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına - tarihinde katılmıştır. Othman Al Othman'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Othman Al Othman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Othman Al Othman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Othman Al Othman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Othman Al Othman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Othman Al Othman şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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