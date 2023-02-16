Ozgur Can Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Can Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ozgur Can Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ozgur Can Ozcan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ozgur Can Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Can Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Can Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Can Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Can Ozcan 10 Nisan 1988 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Can Ozcan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozgur Can Ozcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ozgur Can Ozcan'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Can Ozcan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ozgurcanozcannn?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Ozgur Can Ozcanboyu ve yaşı kaç

Ozgur Can Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Can Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ozgur Can Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Can Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2006 yılında Galatasaray

17 Ocak 2007 yılında Kayserispor

3 Ağu 2007 yılında Galatasaray

22 Ocak 2008 yılında Gaziantepspor

30 Haziran 2008 yılında Galatasaray

13 Ağu 2008 yılında Sakaryaspor

30 Haziran 2009 yılında Galatasaray

24 Ağu 2009 yılında Ç. Rizespor

24 Mayıs 2010 yılında Galatasaray

2 Ağu 2010 yılında Adanaspor

15 Temmuz 2011 yılında Karşıyaka

14 Ağu 2012 yılında Denizlispor

29 Ocak 2013 yılında Akhisar Belediye

16 Ocak 2014 yılında Tavşanlı Linyit

30 Haziran 2014 yılında Akhisar Belediye

21 Ağu 2014 yılında Adana Demirspor

15 Ocak 2016 yılında Boluspor

9 Ağu 2016 yılında Giresunspor

10 Temmuz 2017 yılında Gazişehir

9 Ağu 2018 yılında Boluspor

25 Temmuz 2019 yılında Giresunspor

7 Eylül 2020 yılında Tuzlaspor

26 Temmuz 2021 yılında Şanlıurfaspor

14 Ocak 2022 yılında Tarsus İY

2 Eylül 2022 yılında Nevşehir Bld

Ozgur Can Ozcan kimdir

Ozgur Can Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Can Ozcan şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manavgat Belediyespor (1999-2002), Galatasaray Istanbul (2002-2006)

Ozgur Can Ozcan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Ozgur Can Ozcan nereli

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