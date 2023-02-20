Petter Nosakhare Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petter Nosakhare Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petter Nosakhare Dahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petter Nosakhare Dahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petter Nosakhare Dahl 22 Ekim 2003 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petter Nosakhare Dahl Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Petter Nosakhare Dahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFUM-Kameratene Oslo futbol takımında oynamaktadır. KFUM-Kameratene Oslo takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petter Nosakhare Dahl'nin KFUM-Kameratene Oslo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Petter Nosakhare Dahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petter Nosakhare Dahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petter Nosakhare Dahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petter Nosakhare Dahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Lyn Oslo U16

1 Ocak 2020 yılında FK Lyn U19

21 Nisan 2021 yılında Frigg Oslo FK

13 Ocak 2022 yılında KFUM Oslo

Petter Nosakhare Dahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petter Nosakhare Dahl şuan KFUM-Kameratene Oslo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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