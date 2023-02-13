Rober Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rober Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rober Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rober Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rober Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rober Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rober Gonzalez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rober Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rober Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rober Gonzalez 8 Ocak 2001 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto González Bayón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rober Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE INTERNACIONAL SPORT AGENCY S.L. yapmaktadır. Rober Gonzalez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rober Gonzalez'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rober Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/robergb10

http://www.instagram.com/roberg_10/

Rober Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Rober Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rober Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rober Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rober Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Betis U19

1 Temmuz 2017 yılında Betis Deportivo

1 Ağu 2020 yılında Betis

2 Eylül 2020 yılında Las Palmas

30 Haziran 2021 yılında Betis

13 Ocak 2022 yılında Las Palmas

30 Haziran 2022 yılında Betis

1 Eylül 2022 yılında Alavés

30 Haziran 2023 yılında Betis

Rober Gonzalez kimdir

Rober Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rober Gonzalez şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rober Gonzalez nereli

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