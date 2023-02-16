Romarinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romarinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romarinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romarinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romarinho 25 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Romário Porto Valença şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romarinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romarinho, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Romarinho'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romarinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romarinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Romarinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romarinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2021 yılında Vera Cruz-PE

4 Ağu 2021 yılında Suzano-SP

3 Haziran 2022 yılında Guarani EC (CE)

12 Eylül 2022 yılında Vera Cruz-PE

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

1 Haziran 2023 yılında Vera Cruz-PE

Romarinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romarinho şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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