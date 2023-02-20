Saeed Al Dosari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Dosari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Al Dosari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Al Dosari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Al Dosari 15 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سعيد الدوسري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Al Dosari Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saeed Al Dosari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Saeed Al Dosari'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed Al Dosari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Al Dosari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Al Dosari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Al Dosari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Taawon

4 Şubat 2019 yılında Al-Hazem

4 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

Saeed Al Dosari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Al Dosari şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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