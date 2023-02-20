Saleh Al Nashmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Al Nashmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Al Nashmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Al Nashmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Al Nashmi 20 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Al Nashmi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleh Al Nashmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Saleh Al Nashmi'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saleh Al Nashmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Al Nashmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saleh Al Nashmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Al Nashmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Al-Fateh

Saleh Al Nashmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Al Nashmi şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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